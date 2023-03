Burg - Ein Mensch ist bei einem Autounfall in Burg (Jerichower Land) gestorben. Ein mit zwei weiteren Mitfahrern besetzter Wagen kam am Samstagabend von einer Landstraße ab und krachte gegen ein Brückengeländer, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Ein Insasse starb noch an der Unfallstelle, die anderen beiden wurden mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht - wie schwer diese sind, dazu machte die Polizei keine Angaben. Auch zum Alter und Geschlecht der Fahrzeuginsassen gaben die Beamten zunächst keine Auskunft.