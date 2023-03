Mensch stirbt bei Wohnungsbrand in Fürstenwalde

Fürstenwalde - Bei einem Wohnungsbrand in Fürstenwalde (Landkreis Oder-Spree)ist ein Mensch ums Leben gekommen. Am Mittwochabend stand ein Wohnzimmer im ersten Stock eines Mehrfamilienhauses in Flammen, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Identität des Toten sowie die Brandursache waren zunächst unklar. Zahlreiche Einsatzkräfte waren etwa anderthalb Stunden vor Ort, um das Feuer im Süden der Stadt zu löschen.