Ein Sexualstraftäter flieht während eines begleiteten Ausgangs in Meppen. Sofort beginnt eine umfangreiche Suche nach ihm. Dabei bitten die Ermittler auch die Bevölkerung um Hilfe.

Polizei sucht geflohenen Sexualstraftäter - Aufruf an Bevölkerung (Bild im Text)

Meppen - Die Polizei sucht weiter nach einem 63 Jahre alte Sexualstraftäter, der aus der Sicherheitsverwahrung im Strafvollzug in Meppen geflohen ist. „Es wird sehr, sehr umfangreich gesucht“, sagte eine Polizeisprecherin am Freitagmittag.

Wo genau gesucht wird, wie viele Einsatzkräfte an der Aktion beteiligt sind und ob es schon Hinweise aus der Bevölkerung gibt, sagte die Sprecherin auf Nachfrage aus ermittlungstaktischen Gründen nicht.

Der aus dem Strafvollzug in Meppen entflohene und nun gesuchte Sexualstraftäter. Foto: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Der Mann sei am Donnerstagnachmittag während eines Ausgangs in der Innenstadt von Meppen in Begleitung eines Anstaltsseelsorgers geflüchtet, teilte das niedersächsische Justizministerium mit. Dafür habe er den ersten Erkenntnissen der Ermittler nach bei einem Toilettengang die Hintertür einer Bäckerei genutzt.

Der Gesuchte sei 1,72 Meter groß, habe grau-blondes, schütteres Haar und einen grau melierten Oberlippenbart. Zum Fluchtzeitpunkt habe er eine blaue Jeans und ein rotes, kurzärmeliges Hemd getragen. Wer den Gesuchten antreffe, solle Abstand zu ihm halten und die Polizei informieren.

Nach Angaben des Justizministeriums in Hannover befand sich der Mann seit Juli 2010 in Haft. Er verbüßte laut Ministerium zunächst eine Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr wegen Betruges. Anschließend wurde eine Gesamtfreiheitsstrafe von acht Jahren wegen Vergewaltigung, Körperverletzung, Nötigung und Bedrohung vollstreckt. Dieser Verurteilung liegt den Angaben zufolge auch die Unterbringung in der Sicherungsverwahrung zugrunde, die seit dem 19. Juli 2019 vollzogen wird.

Die Sicherungsverwahrung hat generell einerseits das Ziel, die Allgemeinheit vor weiteren erheblichen Straftaten der oder des Verurteilten zu schützen. Andererseits sollen die Sicherungsverwahrten im Vollzug fähig werden, künftig in sozialer Verantwortung ein Leben ohne Straftaten zu führen.

Im Land Niedersachsen sind die Justizvollzugsanstalten Meppen und Rosdorf zuständig für den Vollzug der Unterbringung in der Sicherungsverwahrung.