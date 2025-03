Braunschweig - Angela Merkel hat bei einer Signierstunde in Braunschweig großen Andrang ausgelöst. In der Hoffnung auf eine Unterschrift der Altkanzlerin schlängelten sich Hunderte Leserinnen und Leser durch Buchhandlung in der Innenstadt. Für etwa eine Stunde unterschrieb die 70-Jährige ihr Werk „Freiheit“, in dem sie auf 736 Seiten auf ihr Leben zurückblickt.

Merkel hatte das Buch erstmals Ende November vergangenen Jahres in Berlin vorgestellt. Der Verlag Kiepenheuer & Witsch hatte im Januar berichtet, dass von dem Buch allein in Deutschland bis Weihnachten 600.000 Exemplare verkauft worden seien. Auch nach dem Jahreswechsel sei das Werk weiterhin ein großer Verkaufserfolg. Die gebundene Ausgabe kostet 42 Euro.