Merseburg - Die Domstadt Merseburg im Saalekreis würdigt im September das musikalische Schaffen des Komponisten Max Regers mit den Orgeltagen. Die 53. Auflage finde vom 9. bis 17. September statt, teilten die Vereinigten Domstifter am Mittwoch mit.

Reger wurde am 19. März 1873 in Brand in der Oberpfalz geboren und wuchs im nahe gelegenen Weiden auf. 1911 erreichte er die Berufung zum Hofkapellmeister bei Herzog Georg II. von Sachsen-Meiningen. Max Reger führte ein bewegtes und musikalisch produktives Leben, ehe er am 11. Mai 1916 im Alter von 43 Jahren während eines Besuches in Leipzig in seinem Hotelzimmer an Herzversagen starb. Bekannt wurde er insbesondere durch seine Kompositionen für die Orgel.

Orgelmusik und Orgelbau sind seit 2017 durch die Unesco als Immaterielles Kulturerbe anerkannt. 2021 kürten die Landesmusikräte die Orgel zum Instrument des Jahres.