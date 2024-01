Messe für Liebhaber alter Autos in Erfurt

Erfurt - Die Messe Oldtema für Liebhaber historischer Autos hat am Samstag in Erfurt begonnen. Auf mehr als 25.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche in zwei Messehallen sowie im Freigelände würden den Besuchern eine Vielzahl historischer Fahrzeuge sowie originale Ersatzteile und Zubehör, Literatur sowie Modelle gezeigt, teilte die Erfurter Messe mit.

Mehr als 100 Autos sowie Zweiräder wie die „Schwalbe“ seien bis Sonntag zu sehen. Oldtimerclubs würden Tipps für die Restaurierung der alten Fahrzeuge geben.