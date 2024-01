Magdeburg - Nach einem Angriff mit einem Messer auf einen 30-Jährigen in dessen Wohnung in Magdeburg sitzt ein Mann in Untersuchungshaft. In der Nacht zum Samstag soll der Beschuldigte, der ebenfalls 30 Jahre alt ist, gewaltsam in die Wohnung eingedrungen sein, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Zunächst kam es zwischen beiden zu einem Streit. Dann soll der Eindringling den Wohnungsinhaber mit einem Messer verletzt haben. Der wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Verletzungen waren laut Polizei nicht lebensbedrohlich. Warum es zu dem Streit zwischen den 30-Jährigen kam, muss noch ermittelt werden. Sie sollen sich aus früherer Zeit kennen.