Ein Jugendlicher unterhält sich am Alexanderplatz mit einem Bekannten. Dann eskaliert die Situation.

Berlin - Bei einer Auseinandersetzung am Berliner Alexanderplatz ist ein 21-Jähriger mit einem Messer verletzt worden. Fünf Verdächtige wurden vorläufig festgenommen, wie die Polizei mitteilte.

Der Mann soll am Dienstagabend ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge mit einem 17-Jährigen in der Panoramastraße im Bezirk Mitte unterwegs gewesen sein. Dort habe sich der Jugendliche zunächst mit einem Bekannten unterhalten, der in einer etwa 20-köpfigen Gruppe unterwegs war.

Plötzlich habe ein Mann aus der Gruppe versucht, dem Jugendlichen die Armbanduhr gewaltsam vom Handgelenk zu reißen. Als der Jugendliche sich wehrte, sei die Situation eskaliert. Ein weiterer Mann aus der Gruppe soll ihn daraufhin mit Pfefferspray besprüht haben.

Laut der Polizei sei der 21-Jährige beim Versuch, zu schlichten, von der Gruppe geschlagen und mit einem Messer angegriffen worden. Er kam mit einer Stichverletzung am Oberschenkel in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.