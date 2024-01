Braunschweig - Nach einem Messerangriff auf einen 26-Jährigen in der Braunschweiger Fußgängerzone hat die Polizei drei Verdächtige festgenommen. Es handele sich um zwei Männer im Alter von 28 und 17 Jahren sowie eine 26-jährige Frau, teilte die Polizei am Freitag mit. Aus zunächst ungeklärter Ursache kam es am Donnerstagabend zum Streit, dabei soll der 28-Jährige ein Messer gezogen und mehrfach auf das Opfer eingestochen haben. Der 26-Jährige wurde am Arm verletzt und verlor viel Blut. Dennoch gelang es ihm, mehrere Stiche gegen seinen Oberkörper abzuwehren. Erst als Passanten aufmerksam wurden, ließ der Angreifer von seinem Opfer ab.

Zeugen folgten den Verdächtigen, als diese flüchten wollten. Gleichzeitig erkannte eine zivile Fußstreife der Polizei die Lage und sprach die drei an. Während die Beamten den 28-Jährigen mit ihren Dienstwaffen zu Boden zwangen, wurden sie von seinen Begleitern mit Fäusten attackiert. Schließlich gelang es den Beamten, alle drei zu überwältigen und festzunehmen. Das Opfer wurde in der Notaufnahme behandelt, gegen die Verdächtigen wird wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt.