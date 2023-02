Hannover - Nach einem Messerangriff auf einen Mann in Hannover sitzen zwei Tatverdächtige in Untersuchungshaft. Die 27 und 28 Jahre alten Männer stehen im Verdacht, einem 30-Jährigen mit einem Messer mehrere Stichverletzungen zugefügt zu haben, teilte die Staatsanwaltschaft am Montag mit. Ersten Erkenntnissen nach, sei zwischen den Männern ein Streit im Rotlichtviertel Steintor an einer Garderobe um eine Jacke eskaliert.

Die Verdächtigen wurden kurz nach der Tat am Samstagnachmittag von der Polizei gefasst. Am Sonntag wurden sie einem Haftrichter vorgeführt. Gegen sie wird nun wegen versuchten Totschlags ermittelt. Der 30-Jährige schwebte nach dem Angriff - anders als zunächst von den Ermittlern mitgeteilt - nicht in Lebensgefahr, wurde aber schwer am Bauch verletzt. Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben.