Bitterfeld-Wolfen - Nach einem Messerangriff auf eine Frau in einer Arztpraxis in Bitterfeld-Wolfen ist Haftbefehl gegen einen 60 Jahre alten Mann erlassen worden. Ihm werde versuchte Tötung vorgeworfen, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Mittwoch mit. Der Mann soll am Dienstag im Wartezimmer einer Arztpraxis eine neben ihm sitzende 70-Jährige unvermittelt mit einem messerähnlichen Gegenstand angegriffen und am Hals verletzt haben.

Die Frau habe sich aus eigener Kraft dem Angriff entziehen können, berichteten die Ermittlungsbehörden. Die Ermittlungen zum Tatmotiv liefen noch.

Ein zu Hilfe gekommener 84 Jahre alter Mann soll ebenfalls vom Beschuldigten angegriffen worden sein. Er sei leicht verletzt worden. Schließlich habe das Praxispersonal eingegriffen und dem Angreifer den messerähnlichen Gegenstand abgenommen. Die Polizei nahm den 60-Jährigen vorläufig fest. Die Verletzungen der Angegriffenen seien ambulant versorgt worden.

Einen Tag später sei gegen den Mann von der Haftrichterin am Amtsgericht Bitterfeld-Wolfen Haftbefehl erlassen und Untersuchungshaft angeordnet worden.