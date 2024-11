Am Abend geraten im Münsinger Park in Berlin-Spandau zwei Gruppen mit zusammen rund 40 Beteiligten aneinander. Ein 17-Jähriger wird durch Messerstiche schwer verletzt. (Symbolbild)

Berlin - Bei einer tätlichen Auseinandersetzung von mehreren Jugendlichen ist im Münsinger Park in Berlin-Spandau ein Mann durch Messerstiche in den Rücken schwer verletzt worden. Der 17-Jährige wurde in einem Krankenhaus operiert, wie die Polizei mitteilte. Es bestehe jedoch keine Lebensgefahr.

Nach bisherigen Erkenntnissen waren in dem Park am Samstagabend aus noch unbekannter Ursache zwei Gruppen mit zusammen etwa 40 Beteiligten aneinander geraten. Die Einsatzkräfte trafen in der Nähe des Tatortes noch zwei 18 und 21 Jahre alte Jugendliche an, die an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen sein sollen. Sie wurden festgenommen, befinden sich aber wieder auf freiem Fuß.