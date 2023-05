Messerattacke in Wunstorf: Opfer weiter in Lebensgefahr

Polizisten sitzen in einem Polizeiauto am Bahnhof in Wunstorf.

Wunstorf - Nach der Messerattacke im Bahnhof von Wunstorf kämpft ein 35-Jähriger weiter um sein Überleben. Der Mann sei mehrfach operiert worden und schwebe noch immer in Lebensgefahr, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Er habe daher auch noch nicht befragt werden können. Der mutmaßliche Täter ist auf der Flucht, die Fahndung läuft. Am Freitagnachmittag soll ein 22-Jähriger aus Wunstorf im Bahnhof mit dem älteren Mann an einem Bahngleis aneinandergeraten sein. Dabei soll der 22-jährige ein Messer gezogen und mehrfach auf den 35-Jährigen aus Neustadt eingestochen haben.