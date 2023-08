Schwielochsee - Ein Streit im Wald hat die Messerattacke am Schwielochsee am Rande des Spreewaldes ausgelöst. Das sagte ein Sprecher der Polizeidirektion Süd am Sonntag. Ein 53-Jähriger wurde durch Messerstiche schwer verletzt. Es handele sich um einen Urlauber aus Sachsen.

Was der genaue Auslöser für den Messerangriff am Samstag war, blieb zunächst unklar. Es gebe unterschiedliche Aussagen zu den Hintergründen.

Der festgenommene Tatverdächtige wurde inzwischen auf Weisung der Staatsanwaltschaft wieder entlassen, wie der Polizeisprecher mitteilte. Ausreichende Voraussetzungen für eine Untersuchungshaft seien demnach nicht gegeben, hieß es zur Begründung. Haftgründe sind etwa die Schwere der Tat sowie Flucht- und Verdunkelungsgefahr. Gegen den Mann wird laut Polizei weiter wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Der 53 Jahre alte Urlauber wurde am Samstagnachmittag mit Messerstichen schwer verletzt am Schwielochsee nahe eines Campingplatzes gefunden. Die Polizei nahm einige Zeit später den 35 Jahre alten Verdächtigen, der zunächst geflohen war, fest. Bei der Tatwaffe handele es sich um ein Küchenmesser.

Der 53-Jährige war laut Polizei mit seiner Frau im Wald unterwegs. Nach dpa-Informationen sollen sie einen Hund dabei gehabt haben. Ob der Streit möglicherweise wegen des Hundes eskalierte, blieb unklar. Wie die dpa erfuhr, soll der Verdächtige einen Pilzkorb bei sich gehabt haben.