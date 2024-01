Lützen - Mehrere Männer sollen auf einer Autobahn-Baustelle bei Lützen versucht haben, Metall zu stehlen. Zeugen hatten die vier Männer im Alter von 18, 21, 23 und 24 Jahren am Vormittag auf der A38 dabei beobachtet, Metallteile in zwei Fahrzeuge zu verladen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Beatmen stellten anschließend insgesamt 210 gebrauchte Pfostenträger für Leitplanken sicher, hieß es. Gegen die Tatverdächtigen werde nun ermittelt.