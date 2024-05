Frankenhain - Metalldiebe haben in Frankenhain (Ilm-Kreis) Kupferkabel aus einem unterirdischen Kabelschacht gestohlen und neben hohen Sachschaden auch Störungen im Telefonnetz verursacht. Nach Polizeiangaben vom Sonntag beschädigten die Täter beim gewaltsamen Entfernen von etwa 80 Meter Kupferkabel die Glasfaserleitung in dem Schacht derart, dass sie auf eineinhalb Kilometer Länge erneuert werden muss. Den entstandenen Sachschaden gab die Polizei mit rund 20.000 Euro an, das gestohlene Kabel hatte einen Wert von mehr als 6000 Euro. Die Störungen im Telefonnetz durch den Vorfall am Freitag dauerten mehrere Stunden an.