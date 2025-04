Berlin - Kinder sollen Metallstangen aus der 20. Etage eines Hochhauses in Berlin-Alt-Hohenschönhausen geworfen haben. Niemand wurde verletzt, wie die Polizei mitteilte. Demnach rief eine Zeugin am Freitagnachmittag die Beamten. Sie habe eine Gruppe von sechs bis sieben Kindern gesehen, die in der Landsberger Allee die Gegenstände von einem Treppenhausbalkon nach unten geworfen haben. Da sich niemand am Boden in dem Wurfbereich aufgehalten haben soll, gab es keine Verletzten. Die Polizei ermittelt dennoch wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung. Als die Beamten vor Ort eintrafen, waren die unbekannten Täter bereits verschwunden.