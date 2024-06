Duisburg - Offensivspieler Steffen Meuer wechselt vom Fußball-Drittligisten Erzgebirge Aue zum künftigen Regionalligisten MSV Duisburg. Den Transfer gab der Absteiger aus Nordrhein-Westfalen am Samstag bekannt. Meuer war im Vorjahr von der zweiten Mannschaft von Borussia Mönchengladbach zu den Sachsen gewechselt und kam zu 36 Einsätzen in der 3. Liga, in denen er zwei Tore erzielte.