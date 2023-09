Papenburg - Die Werftengruppe Meyer hat am Montag mit dem Bau eines Kreuzfahrtschiffs begonnen. Das Schiff „Asuka III“ soll 2025 abgeliefert werden, wie es in einer Mitteilung der Meyer-Werft mit Sitz in Papenburg (Landkreis Emsland) heißt. Gebaut wird das Schiff für NYK Cruises, eine Gesellschaft der japanischen Großreederei NYK. Zum Preis machte die Meyer-Werft keine Angaben. „Der Auftrag von NYK Cruises im Jahr 2021 mitten in der Pandemie war ein starkes Signal für den Schiffbau in Papenburg“, sagte Meyer-Werft-Geschäftsführer Thomas Weigend. Das Schiff soll künftig Platz für rund 740 Passagiere bieten.