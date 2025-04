Berlin - Das traditionelle Berliner Leichtathletik-Meeting Istaf wird auch in diesem Jahr wieder erstklassig besetzt sein. Zu dem Event, das diesmal bereits am 27. Juli stattfindet, hat die deutsche Elite ihre Startzusage gegeben, wie die Veranstalter mitteilten. Sowohl Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo als auch Sprinterin Gina Lückenkemper, Hindernisläuferin Gesa Krause und Speerwerfer Julian Weber werden im Olympiastadion dabei sein.

Während das Istaf in den Jahren zuvor nach Europa- oder Weltmeisterschaften stattfand, so bauen es die Athleten diesmal in die Vorbereitung auf die Saisonhöhepunkte ein. Die nationalen Meisterschaften finden am folgenden Wochenende in Dresden statt. Die WM in Tokio krönt vom 13. bis 21. September die Saison. Lückenkemper, die bei den Olympischen Spielen in Paris Bronze mit der 4x100 Meter-Staffel gewonnen hatte, verspricht deshalb „Athleten in absoluter Topform“ für das Istaf.

Mehr als ein Dutzend Wettbewerbe werden ausgetragen, darunter ein Hindernislauf mit Krause über die ungewohnte Distanz von nur 2.000 statt wie sonst üblich 3.000 Metern.