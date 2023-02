Magdeburg - Milde Temperaturen und gebietsweise Regen erwarten die Menschen in Sachsen-Anhalt. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag mitteilte, startet der Tag regnerisch, vor allem zwischen Altmark und Dübener Heide. Im Verlauf des Tages bleibt es bewölkt, die Sonne kommt nur zeitweise durch. Dabei treten zum Teil starke Windböen auf, die am Nachmittag wieder abklingen. Die Temperaturen liegen zwischen 10 und 13 Grad. In der Nacht verdichten sich die Wolken, es bleibt trocken. Dabei kühlen sich die Temperaturen auf drei bis sechs Grad ab.

Am Mittwoch hält sich das wechselhafte Wetter, Sonne und Wolken wechseln sich immer wieder ab. Es wird laut DWD kein Regen erwartet - bei Höchsttemperaturen zwischen 9 und 14 Grad. Nachts ziehen einige Wolken auf und es treten lokale Schauer auf. Die Temperaturen liegen zwischen drei und sechs Grad.

Der Donnerstag bleibt bedeckt und regnerisch. Dabei liegen die Höchstwerte zwischen acht und zehn Grad. In der Nacht halten sich die Wolken hartnäckig am Himmel, dabei kühlt es auf frische Temperaturen zwischen einem und vier Grad ab.