Am Sonnabend bleibt es in Niedersachsen und Bremen freundlich und mild. (Symbolbild)

Hannover/Bremen - In Niedersachsen und Bremen bleibt es am Sonnabend freundlich und trocken. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) gibt es zunächst gebietsweise Frühnebelfelder, tagsüber zeigt sich häufig die Sonne. Die Höchsttemperaturen liegen bei 14 Grad auf Wangerooge und zwischen 17 und 19 Grad im Binnenland. Es weht ein schwacher Wind aus Ost bis Südost.

In der Nacht zum Sonntag ist es laut DWD gering bewölkt oder klar. Die Temperaturen sinken auf etwa 8 Grad an der Küste und auf Werte zwischen 1 Grad im Wendland und 6 Grad im Emsland. Östlich der Weser ist stellenweise leichter Frost in Bodennähe möglich.

Am Sonntag zeigt sich verbreitet die Sonne. Die Höchstwerte liegen bei 18 bis 20 Grad im Landesinneren, auf den Inseln um 16 Grad. Auch in der Nacht zum Montag bleibt es klar. Die Tiefsttemperaturen liegen dann bei rund 9 Grad an der Küste, in Hannover bei 4 Grad und im Wendland lokal bei 0 Grad.