Potsdam - Der Zustrom von milder Luft nach Berlin und Brandenburg setzt sich nach zuletzt fast frühlingshaften Temperaturen auch in der neuen Woche fort. Dabei ist der Himmel meist wolkenverhangen, es regnet gelegentlich und vor allem morgens kann es bei überfrierender Nässe stellenweise glatt auf den Straßen werden, wie der Deutsche Wetterdienst in Potsdam mitteilte. Nachdem Nebel und Hochnebel sich aufgelöst haben, wird der Montag demnach zunächst heiter. Am Nachmittag ziehen bei 11 bis 14 Grad von Westen Wolken auf und am Abend regnet es von der Prignitz bis zum Fläming leicht. Im Südosten Brandenburgs bleibt es noch länger niederschlagsfrei.

Der Dienstag wird stark bewölkt bis bedeckt und vor allem nach Süden hin kann es bei 10 bis 13 Grad zeitweise regnen. Im Norden bleibt es der Vorhersage zufolge noch länger trocken. Es weht nur ein schwacher Wind. Der Himmel bleibt auch am Mittwoch bei bis zu 9 Grad zunächst bedeckt und es gibt zeitweise Regen oder Sprühregen. Am Abend dann lockert die Wolkendecke zunehmend auf.