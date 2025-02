Neben etwas Regen am Morgen sowie in der Nacht wartet das Wochenende mit steigenden Temperaturen sowie Sonnenschein auf.

Berlin/Potsdam - Die Menschen in der Hauptstadtregion können sich in den nächsten Tagen auf mildere Temperaturen freuen. Am Morgen kann es von der Uckermark bis zur Neiße durch überfrierenden Regen noch einmal glatt werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Am Nachmittag lockert es dann auf und es bleibt bei sechs bis elf Grad trocken. In der Nacht zu Samstag sinken die Temperaturen bis knapp unter den Gefrierpunkt. Die Gefahr von Glatteis ist laut DWD nur noch gering.

Milde Temperaturen mit Sonnenschein

Der Samstag startet mit Sonne und einzelnen Wolken. Dabei kommen in der Niederlausitz am meisten Sonnenstrahlen bei den Menschen an, in der Prignitz hingegen dominieren die Wolken. Bei milden 8 bis 12 Grad bleibt es über den Tag hinweg trocken.

In der Nacht zu Sonntag ziehen Regenwolken auf, die sich auch am Morgen noch über Berlin und Brandenburg halten können. Doch bereits am Nachmittag lockert es schon wieder auf und die Sonne kommt zum Vorschein. Die Werte erreichen bis zu 13 Grad.