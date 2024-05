Geeste - Bei einer Explosion in einem Trocknungswerk in Geeste (Landkreis Emsland) hat ein Mann schwere Verbrennungen erlitten. Der Verletzte wurde nach Informationen der Polizei in Meppen am Dienstagnachmittag in eine Spezialklinik nach Bochum geflogen. Zwei weitere Personen erlitten leichte Verletzungen. Die Ursache für die Verpuffung im Ortsteil Dalum sei ungeklärt, sagte ein Sprecher der Polizei. Wegen der Rauchentwicklung wurden im Umkreis des Einsatzortes Straßen gesperrt. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz; sie beendete die Arbeiten am Abend. Der Schaden soll sich auf etwa 1,5 Millionen Euro belaufen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.