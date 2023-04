Ein Spaziergänger erlebt hautnah, wie es ein Firmengebäude in Nienburg zerreißt. Die Ursachenforschung dauert an.

Eine Gebäudefront in einem Medizintechnikvertrieb in Nienburg/Weser ist eingestürzt.

Nienburg - Eine heftige Explosion hat ein Vertriebsgebäude für Medizintechnik in Nienburg/Weser zu großen Teilen zerstört. Teile einer Hauswand wurden in der Nacht zum Donnerstag auf die Straße geschleudert, wie die Polizei Nienburg mitteilte. Das zweigeschossige Gebäude mit einem Anbau war wegen der starken Beschädigungen einsturzgefährdet, das Firmengelände wurde gesperrt. Nach Angaben einer Polizeisprecherin beläuft sich der Schaden auf zwei bis drei Millionen Euro. Was zu der Explosion führte, war auch am Freitag noch unklar. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.

Menschen wurden laut Polizei nicht verletzt. Mit einem Suchhund waren die Trümmer durchsucht worden. Es gebe aber keine Hinweise, dass sich zum Zeitpunkt der Explosion Menschen in dem Gebäude aufgehalten hätten, teilte die Polizei mit. Die Explosion habe sich nach Betriebsschluss ereignet. Ein Spaziergänger hatte den Vorfall den Angaben zufolge unmittelbar mitbekommen und der Polizei gemeldet.

Feuerwehr und örtliche Energieversorger begutachteten die Unfallstelle am Donnerstag, um Gefahren wie einen Gasaustritt infolge der starken Beschädigungen auszuschließen, wie die Polizei mitteilte. Das Gebäude war erst vor etwa zwei Jahren gebaut und bezogen worden.