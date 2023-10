Bremen - Wissenschaftler aus Bremen haben millionenschwere Preise des Europäischen Forschungsrats (ERC) erhalten. Über den „Synergy Grant“ werden fächerübergreifend zusammenarbeitende Forscher-Teams sechs Jahre lang mit rund 8,5 Millionen Euro gefördert, wie das Bremer Wissenschaftsressort am Freitag mitteilte.

Gefördert werden Forschungsvorhaben an der Universität Bremen und in Zusammenarbeit mit dem Alfred-Wegener-Institut (AWI) mit klima- und meereswissenschaftlichen Schwerpunkten - gemeinsam mit acht Partnern aus Deutschland, Frankreich, Norwegen und Spanien. Europaweit gingen die millionenschweren Auszeichnungen in diesem Jahr an 37 Teams.