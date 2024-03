Wasser ist mitunter eine knappe Ressource. Wie man damit nachhaltiger umgehen kann, soll in Niedersachsen anhand verschiedener Projekte untersucht werden.

Hannover - Projekte für eine nachhaltigere Wassernutzung werden in Niedersachsen mit einer Millionensumme gefördert. Dafür stellt das Umweltministerium rund 3,4 Millionen Euro bereit, wie es in einer Mitteilung von Mittwoch hieß. In der zweiten Antragsrunde wurden demnach 21 nachhaltige Vorhaben ausgewählt, die dazu beitragen sollen, die Herausforderungen der Klimakrise bei der Wasserversorgung und -nutzung zu bewältigen.

„Die Klimakrise stellt uns vor enorme Herausforderungen in der Wasserwirtschaft, weil es mal große Rekordregenereignisse und Hochwasser, dann aber wieder längerer Phasen der Wasserknappheit geben wird“, sagte Umweltminister Christian Meyer (Grüne) laut Mitteilung.

Ein Projekt im Landkreis Cloppenburg wird etwa gefördert, bei dem die Nutzung von Wasser aus einer Kläranlage erarbeitet wird, um die Grundwasseranreicherung zu unterstützen. In der Gemeinde Gnarrenburg (Landkreis Rotenburg) geht es um ein Konzept zur Starkregenvorsorge.