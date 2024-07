Abuja - In Nigeria sind nach Behördenangaben mindestens 22 Menschen bei dem Einsturz eines Schulgebäudes ums Leben gekommen. 132 Verletzte würden in den umliegenden Krankenhäusern behandelt. Bei den meisten Opfern handelt es sich um Schülerinnen und Schüler sowie Mitarbeitende in der Schule. Wie der Beauftragte für Information und Kommunikation des zentralen Bundesstaates Plateau, Musa Ibrahim Ashoms, bestätigte, ereignete sich das Unglück während des Schulunterrichts an der Saint Academy Secondary School in der Stadt Jos.

Es wird befürchtet, dass die Opferzahlen noch steigen könnten, da sich schätzungsweise 200 Schülerinnen und Schüler in dem eingestürzten Teil des Gebäudes befanden. Die Rettungskräfte suchten in den Trümmern nach Überlebenden.

Der Einsturz des zweistöckigen Gebäudes erfolgte, nachdem es in der Region tagelang geregnet hatte. Eine Untersuchung der genauen Einsturzursachen wurde angekündigt.

In den vergangenen Jahren ist es in Nigeria immer wieder zu größeren Gebäudeeinstürzen in Nigeria gekommen, mit vielen Todesopfern. Die meisten lassen sich auf mangelhafte Bauweise, minderwertige Materialien und Korruption zurückführen.