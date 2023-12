In einem Wohnhaus in Offenbach bricht ein Feuer aus. Mindestens zwei Menschen sterben, weitere werden verletzt. Die Brandursache ist noch unklar.

Offenbach - Bei einem Brand in einem mehrstöckigen Wohnhaus in der Offenbacher Innenstadt sind mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen, darunter ein Kind. Drei weitere Menschen wurden verletzt, wie die Polizei mitteilte. Wie schwer, war zunächst unklar. Nach ersten Erkenntnissen wohnten in dem dreistöckigen Gebäude mehr als 30 Menschen, wie ein Polizeisprecher mitteilte.

Das Haus habe vollständig in Flammen gestanden. Wo das Feuer ausbrach und weshalb, dazu gab es noch keine Angaben. Wegen des Löscheinsatzes seien die Straßen weiträumig abgesperrt worden. Weitere Angaben zu den Toten und Verletzten konnte die Polizei zunächst nicht machen.