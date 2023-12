Nach Monaten auf See heißt es jetzt Landgang zu Hause für die Besatzung des Minenjagdbootes „Bad Bevensen“. Familien nehmen ihre angehörigen Soldaten in Empfang.

Kiel - Das Minenjagdboot „Bad Bevensen“ ist nach einem monatelangen Nato-Einsatz am Donnerstagvormittag in seinem Heimathafen Kiel eingetroffen. Das zum dritten Minensuchgeschwader gehörende, gut 54 Meter lange Boot sei in den vergangenen Monaten der deutsche Beitrag in einem der ständigen Minenabwehrverbände der Nato gewesen, teilte die Deutsche Marine mit. Nach Meldung des Schiffskommandanten an den Geschwaderkommandeur und Musik durften die Angehörigen die Soldatinnen und Soldaten in Empfang nehmen.

Unter dem Kommando von Korvettenkapitän Kevin Linken lief das Boot nach Angaben der Marine in fünf Monaten 16 Häfen in neun Ländern an und legte dabei fast 10.000 Seemeilen zurück. Acht Minen-Altlasten seien während des Einsatzes beseitigt worden. Für die „Bad Bevensen“ stehe nun eine Zeit in der Werft an.

Die Besatzung der „Bad Bevensen“ umfasst 42 Soldaten. Zusätzlich kann ein Team Minentaucher an Bord genommen werden. Das Boot wurde 1993 in Dienst gestellt.