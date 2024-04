Hannover/Leer - Ein für Anfang April ungewöhnlich warmes Wochenende bringt den Menschen in Niedersachsen und Bremen voraussichtlich ein erstes Gefühl von Sommer. „Samstag wird definitiv der freundlichste Tag“, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Hamburg am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Rund 25 Grad warm solle es dann im Laufe des Tages im Binnenland werden - immer ein wenig abhängig davon, wo gerade eine Wolke stehe. An der Küste und auf den Nordseeinseln werden mit maximal 20 Grad die niedrigsten Temperaturen erwartet.

Angesichts des erwarteten Temperaturanstiegs stellen sich Touristiker an der ostfriesischen Nordseeküste auf viele Tagesurlauber an diesem Wochenende ein. „Das Wetter ist ein sehr wichtiger Faktor für den Tagestourismus“, sagte Wiebke Leverenz, Sprecherin der Ostfriesland Tourismus GmbH in Leer auf Anfrage. Gerade nach dem langen Regen der vergangenen Wochen „gierten“ schon viele danach, wieder öfter draußen sein zu können.

Küstenort Norddeich rechnet mit vielen Tagesurlaubern

Einige Küstenorte registrierten in den vergangenen Tagen sogar einen sprunghaften Anstieg von Buchungen für Unterkünfte, etwa der Küstenort Norddeich (Landkreis Aurich). Die Nachfrage sei eindeutig auf den erwarteten Mini-Sommer zurückzuführen, sagte Inga Graber, Marketingleiterin des Tourismus-Service Norden-Norddeich. Denn an diesem Wochenende enden in fast allen Bundesländern die Osterferien - der Samstag ist dann eigentlich der Hauptabreisetag für Osterurlauber an der Küste. Größere Freiluft-Veranstaltungen, die sonst Gäste anziehen, seien auch nicht geplant.

Laut der Wettervorhersage sollen die Regenschauer am Samstag abgezogen sein. Zwar beginnt der Morgen bewölkt, danach soll es aber weitgehend heiter sein. Wie bereits zu Ostern weht erneut etwas Sahara-Staub aus Nordafrika bis in den Norden. Die daraus entstehenden Schleierwolken zeigten sich jedoch erst gegen Abend oder in der Nacht zum Sonntag.

Am Sonntag gibt es den Meteorologen zufolge etwas weniger Sonne. Im Osten des Landes sei es zunächst noch recht freundlich, dann bringe „ein Tiefausläufer von West nach Ost“ Wolken und einige Regentropfen. Dennoch werde es mit rund 24 Grad in Richtung Braunschweig und Göttingen und rund 21 Grad im restlichen Binnenland verbreitet warm. Zum Start in die neue Woche soll das Wetter dann wechselhafter werden.

Strandkörbe stehen schon vielerorts am Wasser

Auch wenn es für ein Bad in der Nordsee mit einer Wassertemperatur um zehn Grad den meisten noch deutlich zu kalt sein dürfte, könnten die Nordseestrände am Wochenende voll werden. „Da wird es sicherlich eine lange Schlange vor der Strandkorbvermietung geben“, sagte Marketingleiterin Graber. Platz werde aber ausreichend vorhanden sein - von den insgesamt 700 Strandkörben in Norddeich sind inzwischen schon mehr als die Hälfte zurück aus dem Winterlager und stehen für Sonnenhungrige am Strand bereit.

Wer lieber auf das Fahrrad steigen oder spazieren will, finde in Ostfriesland ebenfalls eine passende Gelegenheit, sagte Leverenz. Viele Fahrradverleihe in der Region hätten das gesamte Jahr über geöffnet. Außerdem öffneten die ersten Parks und Gärten in diesen Tagen. Auch die Ausflugsschifffahrt nehme vielerorts nach einer Winterpause den Betrieb wieder auf - zum Beispiel die Weisse Flotte am Zwischenahner Meer im Ammerland.