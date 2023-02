Minimum ein Punkt: Niederlechner will mit Hertha überraschen

Berlin - Neuzugang Florian Niederlechner von Fußball-Bundesligist Hertha BSC hat durch den ersten Sieg nach zuvor vier Niederlagen Mut gefasst. „Wir müssen mutig agieren. Wenn man nur abwartet, kann man die Minuten zählen, wann es scheppert“, sagte der 32 Jahre alte Angreifer in einer Medienrunde am Mittwoch im Hinblick auf das Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN). „Wir müssen aggressiv sein, dann hoffe ich auf einen Punkt als Minimum.“

Der in der Winterpause vom FC Augsburg gekommene Niederlechner sieht den kommenden Gegner als eine der besten Mannschaften und den Auftritt im Signal-Iduna-Park als das „schwierigste Auswärtsspiel“ überhaupt: „Vielleicht unterschätzen sie uns, das ist unsere Chance.“

Zudem hofft Niederlechner, der für Augsburg in 101 Ligaspielen 27 Tore erzielte, auch auf seinen ersten Treffer im blau-weißen Trikot. Eine bestimmte Anzahl hat sich der Vater von zwei Söhnen nicht vorgenommen: „Ich werde wohl kein Nationalspieler mehr werden oder die Champions League gewinnen. Ich will einfach nur, dass Hertha erfolgreich ist und viele Tore und Vorlagen dafür leisten.“

Zwei Jahre hat Niederlechner zunächst Zeit, für Hertha erfolgreich zu sein. Eine Verlängerung in Berlin komme ebenso infrage wie auch ein Wechsel zu seinem Lieblingsverein 1860 München oder das Karriereende. „Es wird definitiv mit Fußball zu tun haben“, sagt Niederlechner, der sich auch ein Karriereende in Augsburg hätte vorstellen können. Am 25. Februar ist Hertha BSC Gastgeber für die Fuggerstädter.