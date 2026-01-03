Potsdam - Der Winterdienst in Brandenburg ist nach Angaben des Verkehrsministeriums angesichts weiterer Schneefälle einsatzbereit. „Die Teams in den 33 Straßenmeistereien sind im Schichtsystem vom frühen Morgen bis zum späten Abend im Einsatz“, teilte Minister Detlef Tabbert (BSW) mit. Sie leisteten einen wichtigen Beitrag für die Sicherheit auf den Straßen. Der Deutsche Wetterdienst hat weiteren Schneefall und Schneeschauer angekündigt. Sie könnten mit kurzfristigem Tauwetter und erneutem Frost zu gefährlicher Straßenglätte führen, warnte Tabbert.

Die Straßenmeistereien betreuen außerhalb von Ortschaften laut Ministerium rund 6.300 Kilometer Bundes- und Landesstraßen, rund 205 Kilometer Kreisstraßen für die Landkreise Dahme-Spreewald und Oder-Spree sowie weitere 1.700 Kilometer innerörtliche Verbindungen im Auftrag von fast 200 Kommunen. Sie sind zudem für 1.457 Kilometer Radwege zuständig. Um die Straßen von Schnee und Eis zu befreien, können mehr als 250 Streu- und Räumfahrzeuge für den Winterdienst eingesetzt werden. An Steigungen stehen mehr als 500 Boxen mit Streugut bei Glätte bereit.