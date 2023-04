Die Tastatur eines Laptops spiegelt sich in dessen Bildschirm.

Kiel - Die Landesregierung und ihr IT-Dienstleister Dataport haben den jüngsten Cyber-Angriff auf das Landesportal laut Digitalisierungsminister Dirk Schrödter (CDU) nach Tagen intensiver Arbeit erfolgreich abgewehrt. Dataport habe in enger Zusammenarbeit mit dem Land seit der am 6. April entdeckten Attacke seine Gegenmaßnahmen fortlaufend optimiert, teilte die Staatskanzlei am Mittwoch mit. Deshalb hätten die letzten einzelnen Angriffswellen drei Tage später zu keinen wesentlichen Einschränkungen des Portals geführt.

Noch am Tag des Angriffs war es demnach gelungen, die Erreichbarkeit des Landesportals wiederherzustellen. Dennoch gab es am frühen Abend und bis zum 9. April immer wieder einzelne Angriffswellen, die laut Staatskanzlei vereinzelt zu Verzögerungen beim Aufruf des Portals führten.

Angesichts der neuen Gefährdungslage forderte Schrödter, die Kooperation aller staatlichen Stellen und Ebenen zur Abwehr von Cyber-Attacken zu intensivieren. „Wir brauchen hier neue Lösungsansätze, wie die letzte Woche gezeigt hat“, sagte er. Die Landesregierung sei dazu im Austausch mit den Ländern und dem Bund. „Für uns gilt, dass Informations- und Cybersicherheit nur gemeinsam hergestellt und aufrechterhalten werden kann“, erklärte Schrödter. In der vergangenen Woche hatte es aus mehreren Ländern und auch aus der Bundesregierung Meldungen von Hackerangriffen gegeben.