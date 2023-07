Osnabrück - Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) hat für mehr Engagement und Offenheit bei der Nutzung von Künstlicher Intelligenz in der Wirtschaft geworben. Deutschland sei an einem Scheideweg. „Ich glaube, nur, wenn wir offen auf diese Technologie eingehen und diese in die Unternehmen bringen, haben wir eine echte Zukunftsperspektive“, sagte Lies bei einem Besuch in der Osnabrücker Standort des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz(DFKI) am Donnerstag. Es sei wichtig, dass Deutschland bei diesen Themen eine Vorreiterrolle einnehme.

Er habe den Eindruck, dass es in vielen Unternehmen noch eine Hemmschwelle geben, was die Nutzung von Künstlicher Intelligenz (KI) angehe, sagte Lies: „Da ist noch Luft nach oben.“

Das DFKI forscht in Osnabrück an praxisnahen KI-Einsatzmöglichkeiten, etwa bei Robotern, die Handarbeit in der Landwirtschaft übernehmen könnten. Aber auch zum Einsatz von KI in kleinen und mittelständischen Unternehmen wird an dem Standort mit verschiedenen Projekten geforscht.