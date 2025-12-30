Silvester und Neujahr sind die Tage im Jahr, die Polizisten und Rettungskräften besonders viel abverlangen. Dafür gebührt ihnen Respekt, nicht Pöbelei oder Schlimmeres, betont Innenminister Maier.

Erfurt - Innenminister Georg Maier (SPD) hat die Thüringer Bevölkerung vor dem Jahreswechsel zum respektvollen Umgang mit Einsatz- und Rettungskräften und zum sorgsamen Umgang mit Feuerwerkskörpern aufgerufen. Gerade in der Silvesternacht seien Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste in besonderem Maße gefordert und auf die Unterstützung der Gesellschaft angewiesen, erklärte er laut Mitteilung des Ministeriums. Sie sorgten oft unter persönlichem Risiko dafür, dass Menschen sicher ins neue Jahr kommen. Verbale Übergriffe, körperliche Angriffe oder das gezielte Behindern von Einsatzmaßnahmen seien nicht hinnehmbar.

Auch das Filmen von Einsätzen und Verbreiten der Videos in sozialen Medien könne die Arbeit der Einsatzkräfte erheblich stören und die Würde Betroffener verletzen. In Thüringen ist es bei zurückliegenden Jahreswechseln wiederholt zu Übergriffen auf Einsatzkräfte gekommen. Silvester 2024/25 war beispielsweise in Weimar ein Funkstreifenwagen der Polizei in Brand gesetzt worden. Landesweit wurden einzelne Polizeikräfte nach Angaben der Landespolizeidirektion verletzt.