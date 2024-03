Austin/Grünheide - Tesla-Chef Elon Musk hat nach Angaben von Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) sachlich auf den Anschlag reagiert, der das Werk in Deutschland vorerst lahmlegt. Steinbach telefonierte am Dienstag mit dem Unternehmenschef. „Elon Musk war sehr sachlich und souverän in der Reaktion“, sagte Steinbach dem „Tagesspiegel“ (Mittwoch/online). „Es bestand sofort Einigkeit, dass als Reaktion nichts passieren darf, was den Attentätern einen Erfolg gegönnt hätte. Gleichzeitig hat er natürlich sowohl eine solidarische Reaktion als auch konkrete vertrauensbildende Reaktionen zur Unterstützung des Unternehmens und seiner Beschäftigten eingefordert.“

Nach Ansicht des Ministers sind nach dem Anschlag keine negativen Folgen für die Ansiedlung absehbar. Bei adäquater Reaktion aller Brandenburger Kräfte - wenn Landesregierung, Polizei und andere das sicher gerade angeschlagene Vertrauensverhältnis in den Standort wiederherstellen - seien keine Konsequenzen zu erwarten, sagte Steinbach. „Das ist übrigens auch der Tenor in den Gesprächen, die ich nach dem Anschlag mit dem Tesla-Verantwortlichen Rohan Patel in den USA geführt habe und führe.“

Unbekannte Täter hatten am Dienstag einen Strommast auf einem Feld in Gosen-Neu Zittau nahe der Tesla-Fabrik in Grünheide angezündet. Die Produktion im Tesla-Werk wurde gestoppt. Das Unternehmen rechnet noch mit einem Produktionsausfall von mehreren Tagen. Werksleiter André Thierig schätzt den Schaden auf Hunderte Millionen Euro.