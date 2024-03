Erfurt - Seit fünf Jahren sind in Thüringen Verbände für den Hochwasser- und Gewässerschutz an kleineren Flüssen zuständig. Umweltminister Bernhard Stengele (Grüne) will am Dienstag nach der Kabinettssitzung (13.00 Uhr) eine Zwischenbilanz der Zusammenarbeit mit ihnen ziehen. Es geht dabei um die Pflege kleinerer Flüsse und Bäche, die einen Anteil von mehr als 90 Prozent ausmachen. Die Kosten für ihren Unterhalt werden nach Angaben des Ministeriums komplett aus dem Landeshaushalt getragen. Das sei bundesweit einmalig. Das Thüringer Modell sei inzwischen auch für andere Bundesländer interessant. Es gebe Nachfragen aus den Umweltministerien beispielsweise von Sachsen und Hessen.