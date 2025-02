Der Brandenburger Landesschülerrat schlägt vor, die Prüfungen für die zehnten Klassen in Gymnasien wie auch Noten für drei Fächer abzuschaffen. Wie reagiert Bildungsminister Freiberg darauf?

Minister will auf Augenhöhe mit Schülern sprechen

Potsdam - Brandenburgs Bildungsminister Steffen Freiberg (SPD) hat sich grundsätzlich offen für Vorschläge des Landesschülerrats gezeigt. Er ließ aber offen, wie er konkret auf die Forderungen nach Abschaffung von Schulnoten in den Fächern Sport, Kunst und Musik sowie von Prüfungen für den Schulabschluss in der zehnten Klasse an Gymnasien reagiert. Der Landesschülerrat ist die Interessenvertretung aller Schülerinnen und Schüler.

„Der Landesschülerrat spricht mit dem Grundsatzprogramm wichtige schulische Themen an. Die Kinder und Jugendlichen machen auf sehr professionelle Weise ihre Standpunkte deutlich“, teilte der Minister der Deutschen Presse-Agentur mit. „Dies ist die Grundlage für Gespräche, die ich auf Augenhöhe mit den Schülerinnen und Schülern führe. Aus diesem Grund und aus Respekt vor ihrem Engagement möchte ich keine Themen aus der vertraulichen Gesprächsrunde öffentlich bewerten.“

SPD und CDU reagieren unterschiedlich

Die SPD-Bildungspolitikerin Katja Poschmann lehnt es ab, Prüfungen für den Schulabschluss in der zehnten Klasse an Gymnasien abzuschaffen, weil sie dann eine Ungleichbehandlung von Schülern an Brandenburger Schulen sieht. Die CDU-Abgeordnete Kristy Augustin zeigt sich dagegen offen für den Vorschlag, weil die Schulen dann mehr Zeit zum Lernen hätten. Der Landesschülerrat kritisiert zusätzlichen und oft unnötigen Prüfungsstress.

Der Landesschülerrat will schriftliche Bewertungen statt Schulnoten in Sport, Kunst und Musik und verweist auf Leistungsdruck, den es mit den Noten gebe. Poschmann nannte Noten ein wichtiges Feedback, zeigte sich aber wie BSW-Politiker Falk Peschel offen für Gespräche. Augustin lehnt die Abschaffung von Noten in den drei Fächern ab.