Erfurt - Umwelt- und Energieminister Bernhard Stengele hat sich gegen Solaranlagen auf guten Ackerböden ausgesprochen. „Wir haben hier ausreichend Alternativen, vor allem Dächer und versiegelte Flächen, die für den Photovoltaikausbau (PV) herangezogen werden können“, sagte der Grünen-Politiker der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. Der Solarausbau in Thüringen boomt in diesem Jahr - in einigen Regionen mit vergleichsweise hoher Sonnenscheindauer gerät dafür auch Ackerland bei Investoren in den Blick.

Aus seiner Sicht kämen für Solarparks oder Freiflächenanlagen zur Stromgewinnung in begrenztem Umfang nur Gebiete in Frage, wo Böden und Klima Landwirtschaft nur eingeschränkt möglich machten - sogenannte benachteiligte landwirtschaftliche Flächen, so Stengele.

„Zukünftig wird es darauf ankommen, hochwertige landwirtschaftliche Flächen in der Regionalplanung als Vorranggebiete Landwirtschaft auszuweisen und sie damit der PV-Nutzung zu entziehen“, äußerte der Minister. Die Kommunen hätten dann gute Untersagungsmöglichkeiten. Diese würden auch schon genutzt.

Gemeinden könnten über den Bebauungsplan Projekte von Investoren verhindern. Als Beispiel nannte er den Altenburger Stadtrat, der sich kürzlich gegen Solarparks auf hochwertigem Ackerland ausgesprochen habe. Für die Regionalpläne sei das Thüringer Landesentwicklungsprogramm maßgeblich. Dort sei auch der Vorrang landwirtschaftlicher Nutzung fixiert. Zudem richte das Ministerium mit der Thüringer Photovoltaik-Freiflächenverordnung von Juli 2023 den Blick auf den Ausbau von Solarparks in landwirtschaftlich benachteiligten Gebieten.

Ob einzelne Solaranlagen möglicherweise auf gutem Ackerland in Thüringen stehen, ist laut Energieministerium kaum zu sagen. Dafür gebe es keinen Meldezwang, so ein Sprecher.

Nach Daten des Vergleichsportals für Solaranlagen „Selfmade Energy“ betrug die Solar-Zuwachsrate in den ersten neun Monaten des Jahres in Thüringen 31,4 Prozent im Vergleich zum gesamten Jahr 2022. Im August war laut Ministerium die Marke von 60.000 Solaranlagen im Freistaat erreicht worden. Für den hohen Zuwachs in diesem Jahr sorgten auch sogenannte Balkonkraftwerke - allein im ersten Halbjahr kamen laut Landesenergieagentur THEGA fast 3000 hinzu.