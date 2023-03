Hannover - Niedersachsens Verkehrsminister Olaf Lies hat Verständnis für die Beschäftigten aus der Verkehrsbranche, die mit großen Warnstreiks am Montag eine bessere Bezahlung fordern. Eine funktionierende Mobilität hänge davon ab, ob es genügend Fachkräfte für diesen Bereich gebe - „und wenn wir gute Fachkräfte finden wollen, dann müssen wir auch gute Arbeit sicherstellen“, sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. Es sei das gute Recht der Gewerkschaften, darauf aufmerksam zu machen.

Lies appellierte aber auch an alle Beteiligten, nach Kompromissen im Tarifstreit zu suchen. „Ich glaube, das Signal ist angekommen. Aber die Aufgabe muss jetzt sein, Lösungen zu finden“, betonte er.

Pendler und Reisende in ganz Deutschland müssen sich am Montag auf weitreichende Einschränkungen im Bahn-, Luft- und Nahverkehr sowie auf Wasserstraßen einstellen. Mit einem bundesweiten Warnstreik wollen die Gewerkschaft Verdi sowie die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) an dem Tag große Teile des öffentlichen Verkehrs lahmlegen.

Bereits in den vergangenen Wochen hatte es im Tarifstreit im öffentlichen Dienst mehrere Warnstreiks gegeben, unter anderem auch im Nahverkehr in Niedersachsen.