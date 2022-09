Ministerin: 616.000 Tiere wegen Geflügelpest getötet

Hannover (dpa/lni) - Die Geflügelpest hat nach Aussage von Niedersachsens Agrarministerin Barbara Otte-Kinast eine „neue, sehr besorgniserregende Qualität“ angenommen. Seit Juli nehme die Anzahl der Ausbrüche in niedersächsischen Betrieben zu, sagte die CDU-Politikerin am Mittwoch in Hannover. In allen Fällen sei das Virus vom Subtyp H5N1 nachgewiesen worden. Insgesamt mussten seit dem 1. Juli der Ministerin zufolge bereits rund 616.000 Tiere getötet werden - mehr als während der gesamten Epidemie im vergangenen Herbst und Winter. Damals wurden insgesamt etwa 510.000 Tiere gekeult.

„Die Situation ist sehr ernst, und die Angst der Geflügelhalter ist sehr groß“, sagte Friedrich-Otto Ripke, Präsident des Zentralverbands der Deutschen Geflügelwirtschaft, der Nachrichtenagentur dpa. Besorgniserregend sei, dass es anders als früher ganzjährig Ausbrüche gebe aufgrund des hohen Drucks durch Wildvögel.