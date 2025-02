Erfurt - Thüringen wird die finanzielle Anerkennung für Meister nach bestandener Prüfung ausweiten. „Es geht uns darum, bestehende Lücken in der Unterstützung zu schließen“, sagte Wirtschaftsministerin Colette Boos-John (CDU) auf dpa-Anfrage in Erfurt. „Wir werden das finanziell langfristig absichern.“

Solche Lücken seien bestimmte Fortbildungen im Handwerk, die mit einem „Master Professional“ abgeschlossen würden oder in der Denkmalpflege. „Diese Master-Abschlüsse in die Meisterförderung des Landes zu integrieren, werden wir zügig umsetzen. Wer Zeit und Geld investiert, um sich beruflich weiter zu qualifizieren, hat die Unterstützung des Landes verdient“, sagte Boos-John.

Lücken sollen geschlossen werden

Schließlich gehe es um die Voraussetzungen dafür, dass neue Betriebe gegründet und Lehrlinge ausgebildet werden. „Mit Meisterprämie und Meisterbonus bietet Thüringen attraktive Anreize, um den Fachkräftenachwuchs in Industrie, Handwerk und grünen Berufen bei der beruflichen Qualifizierung zu unterstützen“, so Boos-John.

Auch bei der Meisterausbildung im Bereich der Industrie- und Handelskammern und der grünen Berufe solle eine Prüfung auf Vollständigkeit erfolgen. Möglicherweise fehlende Abschlüsse würden dann in die Vergabe von Meisterbonus und Meisterprämie aufgenommen.

Die Ministerin will die Finanzierung langfristig sichern. „Wir möchten die Finanzierung von Meisterbonus und Meisterprämie bis Ende 2029 auf ein sicheres Fundament stellen.“ Dazu liefen Gespräche mit dem Thüringer Finanzministerium. Letztlich gehe es darum, dass der Landtag als Haushaltsgesetzgeber das Vorhaben unterstütze.

Bisher knapp zwei Millionen Euro vom Land

Den Meisterbonus gibt es in Thüringen seit 2021. Jeder Handwerksmeister und seit 2023 auch Meister in der Industrie und den grünen Berufen erhalten nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung eine Zahlung von jeweils 1.000 Euro. Eine zusätzliche Meisterprämie in Höhe von ebenfalls 1.000 Euro geht seit 2017 an die jeweils Jahrgangsbesten in jedem Gewerk der drei Handwerkskammerbezirke. In den grünen Berufen wurde die Meisterprämie erstmals 2018 vergeben.

Insgesamt wurden nach Ministeriumsangaben bisher 270 Meisterprämien sowie 1.730 Meisterboni vergeben. Dafür kamen im Laufe der Jahre knapp zwei Millionen Euro aus dem Landeshaushalt. Im vergangenen Jahr waren es allein 728.000 Euro.