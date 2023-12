Erfurt - Finanzministerin Heike Taubert (SPD) hat eine Einigung zwischen der rot-rot-grünen Minderheitskoalition und der oppositionellen CDU-Fraktion über den Landeshaushalt 2024 bestätigt. Damit sei klar, wie an diesem Donnerstag im Haushaltsausschuss des Landtags abgestimmt werde, sagte Taubert am Dienstag in Erfurt. Sie geht nun davon aus, dass der Etat wie geplant am 20. Dezember vom Landtag beschlossen werden kann. Über das Zahlenwerk mit einem Volumen von bisher rund 13,8 Milliarden Euro war seit Wochen verhandelt worden. Haushaltspolitiker der Fraktionen hatten bereits von einer Einigung berichtet.