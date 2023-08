Hannover - Angesichts des Schulanfangs hat Niedersachsens Kultusministerin Julia Willie Hamburg an alle Verkehrsteilnehmer appelliert, Rücksicht zu nehmen und umsichtig zu handeln. „Jeder Einzelne kann dazu beitragen, Kindern den Schulweg zu erleichtern“, sagte die Grünen-Politikerin in einer am Donnerstag verbreiteten Mitteilung. Am Donnerstag ist der erste Schultag in Niedersachsen nach den sechswöchigen Sommerferien. Am Wochenende werden rund 82.000 Kinder eingeschult.

Hamburg sagte, jeder sollte sich die Frage stellen, ob die Fahrt mit dem Auto immer notwendig sei oder ob es Kindern nicht mehr Spaß mache, gemeinsam mit Freunden zur Schule zu gehen.

Laut Nicolai Engel, Geschäftsführer der Landesverkehrswacht, helfen landesweit fast 4000 Schüler- und Elternlotsen Kindern ehrenamtlich beim sicheren Überqueren der Straße oder begleiten sie im Bus zur Schule. Es fehlen demnach Lotsen, die insbesondere beim Überqueren der Fahrbahn unterstützen.