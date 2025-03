Die Automobilzulieferer stehen auch in Thüringen unter Druck. Dennoch seien die Probleme geringer, als in anderen Bundesländern, findet die Wirtschaftsministerin.

Im Vergleich zu anderen Bundesländern seien die Autozulieferer in Thüringen noch gut durch die Krise gekommen, findet Wirtschaftsministerin Colette Boos-John (CDU). (Archivbild)

Erfurt - Die Automobilzulieferer in Thüringen sollen nach Angaben von Wirtschaftsministerin Colette Boos-John (CDU) vielfältig unterstützt werden, um durch die Krise zu kommen. „Dazu setzen wir Fördermittel ein, unterstützten mit personellen Ressourcen“, sagte die Ministerin im Podcast der „Thüringer Landeszeitung“ und der „Ostthüringer Zeitung“. „Wir sehen die Probleme, die aber geringer sind als etwa in Sachsen.“

Die Automobilbranche sei in der Tat aktuell aber ein sehr schwieriger Bereich der Wirtschaft. Man wolle die Netzwerke daher unterstützten und die Firmen in der Transformation begleiten. In einigen sehe man auch bereits eine gelingende Transformation, betonte die Ministerin.