Cloppenburg - Die Landwirtschaft in Niedersachsen muss sich nach Ansicht von Agrarministerin Miriam Staudte breiter aufstellen, um zukunftsfähig zu bleiben. In der Vergangenheit hätten sich die Betriebe stark spezialisiert mit der Ausrichtung, möglichst viel zu möglichst günstigen Preisen zu produzieren, sagte Staudte am Mittwoch beim Unternehmertag der Landwirtschaftskammer in Cloppenburg. „Ich glaube, dass es durch die unterschiedlichen Krisen der Vergangenheit deutlich wurde, dass das einfach sehr risikobehaftet ist“, betonte die Grünen-Politikerin.

Auch die Energiewende biete weitere Chancen für die Agrarbetriebe, sagte die Ministerin. Bei der Wärmeverwendung von Biogasanlagen gebe es zum Beispiel noch viel Verbesserungspotenzial. Sie könnten bei der kommunalen Wärmeplanung eine große Rolle spielen.

An dem Unternehmertag nahmen rund 250 Landwirtinnen und Landwirte aus ganz Niedersachsen teil. Unter anderem wurden Praxisbeispiele vorgestellt, etwa, wie ein konventioneller Milchbetrieb seinen Klimagas-Ausstoß durch eine verbesserte Betriebsführung verringern konnte. Ein Landwirte-Ehepaar aus dem Emsland erläuterte, wie die Familie auf die Haltung von Sauen verzichtete und in dem alten Stallgebäude mit dem Anbau von Chicorée begann.