Staudte sprach im vergangenen Jahr von einem hohen Verbraucherschutzniveau in Niedersachsen. (Archivbild)

Hannover - Niedersachsens Verbraucherschutzministerin Miriam Staudte (Grüne) legt am Montag (14.15 Uhr) in Hannover den Verbraucherschutzbericht für das vergangene Jahr vor. In diesem Bericht geht es etwa um die Ergebnisse aus der amtlichen Überwachung von Lebensmitteln und Verbraucherprodukten.

Aus dem vergangenen Bericht ging hervor, dass 2022 bei mehr als 50 Prozent aller Kontrollen Verstöße gemeldet wurden – etwa gegen die Betriebshygiene, bauliche Mängel oder es ging um Kennzeichnungsfehler.