Salzgitter - Niedersachsens Kultusministerin Julia Willie Hamburg (Grüne) hat die Bedeutung von Mobilität im ländlichen Raum betont. Ein gutes Angebot sei wichtig, um der Klimakrise zu begegnen und den Bedürfnissen der Menschen vor Ort gerecht zu werden, sagte die Grünen-Politikerin am Donnerstag in Salzgitter. „Wir erleben auch, dass Fachkräfte sich gegen den ländlichen Raum entscheiden, weil man dort einfach abgeschnitten ist“, sagte Hamburg bei ihrer Sommerreise in ihrer Funktion als stellvertretende Ministerpräsidentin des Landes.

Als Konsequenz ergibt sich für Hamburg, dass die Frage, wie man in der Fläche von A nach B komme, bei der Transformation mitgedacht werden müsse. Weil sich die Landesregierung vorgenommen habe, die ländlichen Räume mit Blick auf den ÖPNV und die Mobilität deutlich zu stärken, ließ sich die Ministerin in Salzgitter Beispiele zeigen.

Die Grünen-Politikerin informierte sich dabei über „flexo“, ein sogenanntes On-Demand-Angebot, bei dem der Bus nur auf Wunsch fährt. Zudem besuchte Hamburg den Bahnhof in Lebenstedt, von wo aus eine Strecke nach Salzgitter-Lichtenberg reaktiviert werden soll. Auf einem Betriebshof in Salzgitter setzte sich die Ministerin selbst ans Steuer eines E-Busses.